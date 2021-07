Michel Lorain : Le chef triplement étoilé est mort à 87 ans

Triste nouvelle pour les amis et proches de Michel Lorain. L'ancien chef du restaurant La Côte Saint-Jacques, situé à Joigny dans l'Yonne, s'est éteint jeudi 22 juillet 2021. Une mort annoncée par son fils Jean-Michel Lorain, sur Facebook. "Papa nous a quittés ! Que dire après cela, les mots sont vains ! Les gorges sont serrées mais je vais essayer de vous ouvrir mon coeur et vous faire partager notre peine", a sobrement écrit son fils, vendredi 23 juillet, sur le compte du restaurant Relais et Châteaux La Côte Saint Jacques.

"Papa aura traversé sa vie au pas de course... 87 années pleines et entières", a-t-il ajouté sans oublier de mentionner à quel point son père était, de son vivant, "toujours attentif et bienveillant, mais aussi sans concession." Après avoir repris le restaurant fondé par sa mère en 1958, le talent de Michel Lorain a beaucoup apporté à l'établissement puisqu'en 1971, il décroche sa première étoile au Guide Michelin. Et la deuxième en 1976 et pour la troisième, ce dernier l'a obtenue en 1986, avec l'aide de son fils, Jean-Michel Lorain qui travaillait à ses côtés cette année-là. Ce n'est que sept ans plus tard, en 1993 que le cuisinier a pris sa retraite.