Mimie Mathy : Pourquoi elle n'a pas d'enfant

Mimie Mathy est comblée, tant professionnellement que sur le plan personnel. Demain nous appartient, Joséphine, ange gardien... L'actrice de 63 ans rencontre un franc succès sur le petit écran. Et au quotidien, elle est plus qu'heureuse avec Benoist, son mari depuis 2005. Très amoureux, ils avaient un temps souhaité avoir un enfant. Ce qui ne s'est finalement pas fait...

En 2013, Mimie Mathy avait confié à nos confrères de TV Magazine pourquoi elle n'avait pas eu d'enfant. "Benoist et moi en avons parlé. J'avais 45 ans, mais Benoist m'a proposé d'essayer. Et puis ça n'a pas marché. C'est comme ça...", avait-elle alors déclaré. En 2017, interviewée par Télé Star, la comédienne s'était de nouveau exprimée sur le sujet, révélant que ne pas avoir eu d'enfant restait le plus grand regret de sa vie. "Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix, avait-elle confié. J'ai juste rencontré mon mari à 45 ans. Je ne voulais pas faire un enfant toute seule. On s'est laissé une chance. Elle n'est pas venue."

Mimie Mathy, belle-mère et grand-mère comblée

Si elle n'a pas eu ses propres enfants, Mimie Mathy reste entourée d'une belle famille ! En effet, en épousant Benoist, elle est devenue la belle-mère de ses quatre enfants qui avaient à l'époque de leur rencontre en 2003 entre 7 et 16 ans. "Tout d'un coup, je devenais quatre fois belle-mère", avait-elle lâché auprès de nos confrères du Parisien en 2015. Avec les enfants de son mari, elle a su tisser des liens forts... notamment grâce à son statut de star. "Il y a quand même quelques avantages à avoir une belle-mère comme Mimie Mathy : venir sur les tournages, entrer dans les coulisses des Enfoirés, par exemple", avait-elle lâché à nos confrères de Télé Loisirs en 2017. En plus de si bien s'entendre avec les enfants de son cher et tendre, elle a la chance de bien s'entendre avec leur mère. "Je n'ai en rien été responsable de sa séparation avec Benoist. Ils étaient libres tous les deux", avait-elle ajouté.

Et en plus d'être belle-mère, Mimie Mathy est une grand-mère comblée ! En effet, les enfants de Benoist leur ont déjà offert quatre petits-enfants. Une belle famille pour la star qui rêvait de devenir maman. Toutefois, elle avait avoué que son époux était bien plus gaga qu'elle ! "Je suis gâteuse, mais pas autant que mon mari. Benoist est dingue de sa petite-fille. Il n'a qu'une envie, l'emmener sur son tracteur. Oui, j'ai un homme exceptionnel. On croit que cela n'existe pas et puis...", avait-elle raconté, toujours à Télé Loisirs.

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce mardi 21 juillet 2020 afin de suivre les aventures de Mimie Mathy dans Joséphine, ange gardien.