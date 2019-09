Mimie Mathy victime d'une lourde chute : son bras immobilisé

Pauvre Mimie Mathy ! La couverture du magazine France dimanche parle d'elle-même. L'ange-gardien préféré des téléspectateurs s'est blessé : on peut voir la comédienne de 62 ans, tout de noir vêtue, avec une attelle au niveau du bras et du coude.

Dans les pages du journal, on apprend ensuite que la star de TF1 a fait "une lourde chute" et qu'elle est tombée sur son bras gauche. Si on ne connaît pas les circonstances de cet accident ni le diagnostic exact des médecins, une chose est certaine, Mimie Mathy a le bras immobilisé pour un petit moment. Heureusement, son époux Benoist Gérard avec qui elle s'est mariée en 2005 est à ses côtés et lui tend la main.

L'actrice qui a révélé il y a peu avoir fait une réduction mammaire et son chéri ont déjà traversé il y a quelque temps un moment difficile. En 2017, Mimie Mathy avait subi une lourde opération du dos qui lui avait valu de mettre ses tournages entre parenthèses. La comédienne et humoriste avait été hospitalisée pour une arthrodèse, opération qui doit bloquer une articulation lésée par l'obtention d'une fusion osseuse dans le but de corriger une déformation. Pour cela, elle était restée six heures sur le billard.

À Gala, Mimie Mathy avait alors confié que son mari et elle comptaient toujours l'un sur l'autre et que ce problème de santé avait inquiété son époux : "Il m'a dit : 'Je serai toujours là.' Comme il sait que je serai toujours là pour lui. Nous sommes tous les deux suffisamment optimistes pour conjurer le pire. (...) Il a eu très, très peur quand même. Il me l'a avoué après l'opération. Il a bien fait."

La blessure au bras de Mimi Mathy est certes moins grave, mais on se doute que son mari a beaucoup de peine de la voir ainsi.