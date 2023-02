Miss Belgique 2022 dans un état critique après un violent accident de voiture : des images choc dévoilées

Un accident d'une grande violence. Dans la journée de mardi 7 février 2023, Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022, a été percutée par un camion sur la E17 à Kruibeke en Flandre-Orientale. Nos confrères de Het Laatste Nieuws et La Libre ont rapporté que le véhicule de la jeune femme de 23 ans s'était retrouvé sous la remorque arrière du camion, dévoilant des images choc au passage. La voiture y apparaît presque complètement détruite.



Chayenne Van Aarle a heureusement pu être secourue très rapidement puis transportée en urgence à l'hôpital le plus proche dans un état critique. "Chayenne a de graves blessures au visage et sur le reste du corps. Elle a également des contusions aux poumons et une hémorragie interne", a confié un proche de la reine de beauté au quotidien flamand. Son pronostic vital ne serait toutefois pas engagé. "Mais selon les médecins, elle est dans un état assez stable", a assuré ce proche. Elle aurait même depuis repris conscience. Aucune autre victime n'a été déclarée étant donné que Chayenne Van Aarle se trouvait seule dans sa voiture au moment des faits.

J'ai bien cru qu'elle ne survivrait pas

La jolie brune a en tout cas suscité beaucoup d'inquiétude autour d'elle. Darline Devos, l'organisatrice de Miss Belgique a notamment expliqué avoir été dans un grand état d'affolement en apprenant la nouvelle. "J'ai beaucoup pleuré, j'étais paniquée. Pendant un long moment, j'ai bien cru qu'elle ne survivrait pas", a-t-elle déclaré. Et de continuer : "On ignore les circonstances précises de ce terrible accident mais elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir. J'espère qu'elle ira mieux".

Chayenne Van Aarle était attendue ce samedi 11 février pour la nouvelle élection de Miss Belgique. Elle devait y remettre sa couronne et ainsi mettre un point final à son règne d'un an. Désormais dans l'incapacité de s'y rendre, il a fallu tout réorganiser à la dernière minute. "C'est elle qui devait chanter en direct en ouverture de la cérémonie. Heureusement, nous avons réalisé un clip que nous diffuserons à la place. Le show avec les candidates prévu en milieu de cérémonie va également être remplacé. Par ailleurs, elle était notre présentatrice en backstage car elle est bilingue mais nous allons demander au jury de la remplacer", a détaillé Darline Devos.