Miss France 2020 : Lucille Moine se dévoile, sensuelle, en maillot

Le 14 décembre prochain, au Dôme de Marseille, Lucille Moine, Miss Champagne-Ardenne 2019, tentera de décrocher la prestigieuse couronne de Miss France pour ainsi succéder à notre belle Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Malheureusement pour elle, elle ne sera pas la seule à se battre pour ce titre. Face à 29 autres jeunes demoiselles, venues représenter leur région, elle devra tirer son épingle du jeu.

Avec plus de 5 000 abonnés sur Instagram, la jolie Lucille est relativement suivie sur ses réseaux sociaux. Le fait est qu'en plus de poster régulièrement, la jeune femme dévoile très souvent son corps athlétique en maillot de bain. Et elle a bien raison ! Bronzée, musclée, et élancée, la jeune fille de seulement 18 ans a déjà tout pour plaire, en plus de son écharpe régionale. C'est d'ailleurs grâce à ses réseaux sociaux très actifs que Lucille Moine a été repérée par le comité Miss Champagne-Ardenne. Invitée à participer à l'élection, elle s'est jetée à l'eau et a finalement été élue à l'unanimité !

En vacances en Corse l'été dernier, Lucille Moine a profité du soleil et de la mer pour se reposer et prendre de nombreux instantanés. Au sortir de l'eau, sur un bateau, elle se dévoile sensuelle en prenant une douche improvisée, la lumière du soleil teintant sa peau hâlée.