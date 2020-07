Mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre : le casting de La Ferme Célébrités en deuil

En 2010, Hermine de Clermont-Tonnerre tentait sa chance dans La Ferme Célébrités, lors de la troisième saison. À l'époque, Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault animaient l'émission, revisitée cinq ans après la précédente diffusion, et suivaient les aventures des candidats en Afrique du Sud, dans une réserve naturelle.

La princesse, tragiquement décédée ce vendredi 3 juillet 2020 après un accident de moto, s'était prêtée au jeu en représentant l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle se mesurait à dix-sept autres candidats, dont Mickaël Vendetta, qui avait remporté la saison et gagné 110 000 euros pour le Secours populaire français, le couturier Christophe Guillarmé, le chanteur Francky Vincent, David Charvet, mais aussi le boxeur Farid Khider, la comédienne Adeline Blondieau et l'ancienne Miss Kelly Bochenko.

Ces trois derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de rendre hommage à Hermine après l'annonce de sa disparation. Sur Instagram, Farid a partagé une photo de lui au côté de la princesse. "Repose en paix Hermine", a-t-il simplement écrit. Kelly Bochenko s'est quant à elle montrée un peu plus volubile, se remémorant les qualités de son amie. "Gentillesse, générosité, authenticité. Voilà les trois mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à toi ma chère Hermine. Je suis si triste d'apprendre ta disparition si soudaine, à 54 ans... C'est un choc. Tu vas nous manquer. Avoir croiser ta route dans cette émission que nous avons faite ensemble il y a dix ans est un vrai cadeau. À jamais dans mon coeur, repose en paix". Adeline Blondieau s'est elle aussi replongée dans ses souvenirs et a retrouvé une photo d'archive datant de l'époque de la Ferme où elle apparaissent ensemble tout sourire. "Une pense pour Hermine", commente-t-elle.



Si elle a fait de belles rencontres lors de son passage dans l'émission et bien qu'elle fut fière de son parcours, on ne peut pas dire qu'Hermine y avait toutefois vécu l'aventure de sa vie, comme elle le confiait dans les pages de Closer en avril 2010 : "Je ne trouve pas le niveau très élevé. J'aurais laissé (mes enfants) regarder le prime qui est plutôt drôle, mais pas les quotidiennes qui, pour moi, n'ont pas vraiment d'intérêt." Reste que pour le grand public, ce fut l'occasion de la découvrir. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à pleurer sa mort.