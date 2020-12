Mort d'Ivry Gitlis, "un astre pour tous les violonistes" selon Renaud Capuçon

À l'initiative de la Ville de Paris, et sous le patronage de l'Unesco, "Welcome to the Other Side" est un concert multimédia imaginé et créé par Jean Michel Jarre en collaboration avec les équipes de la startup française de réalité virtuelle VRrOOm. Il se déroulera le 31 décembre au soir à la fois à l'intérieur de Notre-Dame en réalité virtuelle mais également sur la façade physique de la Cathédrale.