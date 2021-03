Mort d'Olivier Dassault : l'hélicoptère "en état de fonctionner"... Une défaillance humaine en cause ?

Dimanche 7 mars 2021, le député LR et capitaine d'industrie Olivier Dassault (69 ans) a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère à Touques, dans le Calvados. Le pilote est également décédé. Comme l'a rapporté l'AFP mercredi, le parquet de Lisieux a précisé que l'appareil, qui datait de 1986, était "parfaitement en état de fonctionner". "Toutes les vérifications avaient été faites" avant le décollage d'une propriété privée, a ajouté le procureur de la République de Lisieux Delphine Mienniel. Une défaillance technique n'est toutefois toujours pas exclue.

"Les prélèvements sont en cours. Par la suite il y aura des expertises", a précisé la magistrate. Les débris de cet appareil, de type écureuil, ont été évacués du site de l'accident mardi, selon Mme Mienniel. Y a-t-il eu une défaillance humaine ? L'autopsie pratiquée mardi qui conclut à un décès d'Olivier Dassault et de son pilote par "polytraumatismes" ne permet pas de le dire, a expliqué la magistrate. "Après, on a procédé à des prélèvements qui seront peut-être plus parlants", a-t-elle ajouté. "S'il y a de l'alcool ou des stupéfiants, les prélèvements toxicologiques nous apporteront en principe des éléments de réponse." Quant à un éventuel malaise du pilote âgé de 74 ans, "en l'état des éléments ce n'est pas un malaise cardiaque qui apparaît. En l'état des corps, je ne suis pas convaincue qu'on puisse l'établir", a expliqué la magistrate.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hélicoptère est "parti en vrille avec une force centrifuge extrêmement importante" et s'est "cassé en deux avec la queue d'un côté et le cockpit de l'autre" après avoir "heurté un arbre", a ajouté la magistrate. L'appareil venait de décoller de façon "atypique", avec un angle d'environ 45 degrés au lieu de 90 habituellement, selon le témoin le plus direct du drame, a-t-elle rappelé. Ce témoin fait partie de la famille propriétaire des lieux où s'est déroulé le drame, des amis du milliardaire administrateur de Dassault Aviation. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte dimanche.

Selon le diocèse de Beauvais, une messe est prévue vendredi à 10h en la cathédrale de Beauvais, en présence du corps du député de l'Oise, mais sans inhumation, des obsèques étant prévues ensuite à Paris. Olivier Dassault laisse derrière lui trois enfants.

Un député humaniste, un entrepreneur visionnaire

De nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage au fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault, qui était l'une des plus grandes fortunes de France. Emmanuel Macron a rendu hommage au député LR sur Twitter : "Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air: sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte", a twitté le chef de l'Etat. Le Premier ministre Jean Castex a salué "un député humaniste, un entrepreneur visionnaire, un homme profondément engagé pour son pays, un artiste à l'élégante audace".

Le magazine Forbes classait Olivier Dassault comme la 361e fortune mondiale en 2020, à égalité avec ses deux frères et sa soeur avec environ 5 milliards d'euros chacun. Après le décès de son grand-père, Marcel Dassault, en 1986, son père, Serge, l'avait nommé directeur-adjoint d'Europe Falcon Service et directeur de la stratégie des avions civils de l'entreprise Dassault Aviation, fabriquant des avions de combat Rafale et avions d'affaires Falcon.

En 2011, il avait été nommé président du conseil de surveillance du groupe Dassault, le plaçant en bonne position pour reprendre un jour la holding familiale. Mais sept ans plus tard, quelques mois avant la mort de son père, il avait annoncé à l'AFP sa décision de démissionner de la présidence du conseil de surveillance de la holding familiale "pour cause d'incompatibilité avec son mandat de député". Son mandat d'administrateur de Dassault Aviation avait toutefois été renouvelé pour quatre ans en mai 2019. Olivier Dassault était député de l'Oise depuis 2002.