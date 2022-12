Mort de Bernard-Pierre Donnadieu : du théâtre à Avatar, sa fille Ingrid qui lui ressemble tant cartonne

Sa disparition avait profondément ému le monde du cinéma français. Le 27 décembre 2010, l'acteur et comédien français Bernard-Pierre Donnadieu décédait des suites d'un long combat contre un cancer de la prostate. Un décès, à l'âge de 61 ans seulement, qui a mis fin à une belle carrière productive et complète de plus 30 ans, faite de long-métrages au cinéma, de pièces de théâtre ainsi que de nombreuses apparitions dans le petit écran.

Mais avant de laisser un grand vide auprès de ses proches et de la comédie française, Bernard-Pierre Donnadieu a eu le temps de transmettre cette passion à l'une de ses filles, Ingrid Donnadieu. Celle-ci l'a régulièrement accompagné sur les plateaux dans les années 1990. Après la séparation de ses parents, c'est d'ailleurs avec son père qu'elle a décidé de vivre, jusqu'à son décès.

Après avoir suivi des cours d'art dramatique dans le but d'entamer une carrière d'actrice, elle a effectué ses premiers pas au théâtre dès 2005, dans la pièce C'est jamais facile de Jean-Claude Islert, mise en scène par Jean-Luc Moreau. S'en suivent quelques rôles au théâtre et des apparitions dans des seconds rôles au cinéma, comme dans le long-métrage Mauvaises herbes du comédien Kheiron.

Du théâtre à... Avatar !

Si la jeune femme compte donc quelques apparitions à l'écran à son actif, en particulier des web-séries ainsi que des court-métrages comme en atteste son site internet, c'est dans un autre domaine que la fille de l'acteur brille tout particulièrement depuis une grosse dizaine d'années maintenant : le doublage !

En effet, Ingrid Donnadieu est une voix bien connue des cinéphiles qui aiment regarder leurs films en version française. Elle est devenue une référence dans le milieu, puisqu'elle est chargée de doubler des superstars internationales telles que l'actrice israélienne Gal Gadot (Fast & Furious, Wonderwoman), Jessica Chastain, Kate Hudson, Sienna Miller, Mary Elizabeth Winstead ou encore Zoe Saldana. C'est d'ailleurs en doublant cette dernière qu'elle se retrouve aujourd'hui dans la version française de... Avatar 2 : La Voie de l'eau !

Une aubaine pour elle, qui assurait déjà le doublage de l'actrice Zoe Saldana dans le premier volet, tant le nouveau film de James Cameron devrait déferler sur le box-office et marquer son temps comme étant l'un des meilleurs blockbusters de tous les temps. Nul doute que son père serait particulièrement fier d'elle aujourd'hui.