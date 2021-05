Mort de Gavin MacLeod : inoubliable capitaine de "La croisière s'amuse"

La croisière ne s'amuse plus. Gavin MacLeod est mort le 29 mai 2021 à Palm Desert. Il avait 90 ans. C'est son neveu Mark See qui a annoncé la triste nouvelle à Variety. Gavin MacLeod est bien connu du grand public, principalement pour son rôle du Capitaine Stubing dans La croisière s'amuse, entre 1977 et 1987.

Gavin MacLeod a été marié à trois reprises, dont deux fois à la même femme. Après un premier divorce en 1972 avec Joan Devore, il épouse Patty MacLeod en 1974, avant de la quitter, 8 ans après. Le couple n'aura pas survécu au succès de La croisière s'amuse. Mais les amoureux n'étaient pas faits pour vivre l'un sans l'autre et se retrouvent 3 ans après, en 1985, se remarient, et ne se quitteront plus jamais. Ensemble, ils ont eu 4 enfants Meghan, Julie, David et Keith.

Le regretté comédien n'était pas l'homme d'une seule série. Il avait également participé à 168 épisodes du Mary Tyler Moore Show, très populaire aux USA. Edward Asner (91 ans), son collègue dans la sitcom, n'a pas manqué de lui rendre un tendre hommage sur son compte Twitter : "J'ai le coeur brisé. Gavin était mon frère, mon complice, mon acolyte en gastronomie, mon comparse de l'humour. On se revoit bientôt Gavin. Dis aux copains que j'arrive!". En plus de cinquante ans de carrière, Gavin MacLeod avait également été aperçu dans les séries That '70s Show, JAG, Oz et Arabesque.

Personne n'a oublié La croisière s'amuse, diffusée en France depuis le début des années 1980. La série, éreintée par la critique mais devenue immensément populaire, avait perduré sur onze saisons et était à l'origine de plusieurs films. "Les critiques la détestaient, la qualifiaient de télévision abrutissante", se souvenait l'acteur dans une interview au Los Angeles Times en 2013.

Il avait raconté sa vie dans l'autobiographie C'est votre commandant qui vous parle : Mon voyage fantastique à travers Hollywood, la foi et la vie en 2013. Il y revenait sur sa carrière mais également son addiction à l'alcool et ses ennuis de santé : "J'ai appris à faire ce que je voulais faire. J'ai reçu ce don incroyable de la vie et maintenant je veux l'utiliser pour donner en retour. C'est pourquoi je partage mon histoire ici, les parties amusantes mais aussi les moins drôles, dans l'espoir de peut-être aider quelqu'un."

Toutes nos pensées sont tournées vers la veuve et les enfants de Gavin MacLeod.