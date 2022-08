Mort de Joël Robuchon : de quoi souffrait le célèbre chef étoilé ?

Chaque midi, Joël Robuchon et Guy Job dévoilaient tous leurs petits secrets en cuisine dans l'émission Bon appétit bien sûr. Devenu une sommité mondiale dans le monde de la gastronomie française, le chef étoilé s'était éteint à l'âge de 73 ans le 6 août 2018 à Genève des suites d'un cancer du pancréas. Selon Le Figaro, Joël Robuchon luttait contre "un méchant cancer" et avait été opéré d'une tumeur au pancréas. Digne, il s'était battu dans la plus grande discrétion contre la maladie et avait vendu "ses établissements à un fonds d'investissement basé en Angleterre et au Luxembourg" peu de temps avant sa mort.

A partir de 2017, l'auteur d'ouvrages culinaires commençait à apparaître très amaigri lors des événements publics auxquels il assistait. Contraint de suivre un régime drastique à la suite d'analyses de sang lui ayant décelé "un haut taux de cholestérol, une tensions artérielle et un haut taux de glycémie" (New York Post), le chef cuisinier avait perdu près de 27 kilos en bannissant de son alimentation la viande rouge, le pain, les desserts et les matières grasses. Il avait également été suivi par Nadia Volf, spécialisée dans l'acupuncture.

Les obsèques du chef aux 32 étoiles s'étaient déroulées le 17 août 2018 à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers en présence de nombreux chefs internationaux. Sacré "Meilleur ouvrier de France" en 1976, il avait une femme et trois enfants : Eric (passionné de cuisine comme son père), Sophie avec laquelle il a animé les émissions Cuisinez comme un grand chef, Bon appétit bien sûr et Planète gourmande (elle est également propriétaire du restaurant La Cour d'Eymet en Dordogne) et Louis Robuchon-Abe (fruit de son amour avec une Japonaise) qui est dirigeant d'une société d'import-export des vins et propriétaire de deux bars à vin à Bordeaux et au Japon.

Au cours de sa brillante carrière, Joël Robuchon avait ouvert de nombreux restaurants dans le monde et avait été nommé "cuisinier du siècle" de Gault et Millau en 1990 puis Médaille d'or de l'Académie culinaire de France en 1972.