Mort de Joël Robuchon : sa femme ne voulait pas que leurs enfants suivent ses traces

Lorsqu'il s'est éteint il y a quatre ans, Joël Robuchon a laissé derrière qui trois enfants, deux garçons, Louis et Eric et une fille, Sophie. Réservé concernant sa vie de famille, l'identité de sa compagne n'a jamais été révélée. Néanmoins, le chef cuisinier sacré "Meilleur ouvrier de France" en 1976 avait évoqué la femme de sa vie lors d'une interview avec les journalistes de Télé 2 Semaines en 2011.

Au cours de cette entrevue, le cuisinier mort à 73 ans le 6 août 2018 d'un cancer du pancréas avait confié que son épouse n'était pas vraiment fan de son métier, qu'elle jugeait extrêmement fatigant. "Leur maman ne voulait pas trop que Sophie et son frère (Louis ndlr) viennent avec moi (...) Elle avait bien trop peur qu'ils fassent eux aussi de la cuisine leur gagne-pain tellement elle trouvait, à raison, que c'était particulièrement prenant", confiait la star de l'émission des années 2000 Bon appétit bien sûr.

Pourtant, les enfants de Joël Robuchon ont tous suivi ses traces, passionnés tout comme lui de gastronomie et d'art culinaire. Si son ainé Louis est devenu dirigeant d'une société d'import-export de vins et propriétaire de deux bars à vin à Bordeaux et au Japon, Sophie a participé à plusieurs émissions de cuisine avec son papa. "Ils m'ont proposé d'apparaître à l'écran au côté de mon père, expliquait la jeune femme. J'ai tout de suite dit oui car cela me permettait de partager un peu plus sa passion avec lui. Et puis cela donne à l'émission un côté transmission de recettes et de secrets de cuisine père/fille qui me tentait assez."

Une joie pour le cuisinier qui confiait : "L'émission a un autre avantage indéniable : celui de pouvoir nous retrouver au moins une fois par mois lors des enregistrements. Comme je suis toujours entre deux avions et qu'elle-même à un emploi du temps très chargé, les occasions de nous voir sont malheureusement assez rares."

Quant au dernier fils de Joël Robuchon, Eric, celui-ci est gérant d'une société de gestion culinaire baptisée L'olivier qu'il gère avec sa soeur Sophie Kartheiser.