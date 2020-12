Mort de Natalie Desselle-Reid à 53 ans : elle avait caché son cancer, Halle Berry sous le choc

La mort de Natalie Desselle-Reid est un véritable choc. L'actrice américaine de 53 ans est décédée le lundi 7 décembre 2020 au matin, d'un cancer du colon, maladie qu'elle avait gardée secrète. L'ancienne comique et actrice de la série Eve avait choisi de cacher sa maladie. Comme l'a annoncé sa famille à TMZ.com, Natalie avait été diagnostiquée plus tôt cette année.

Au moment de sa mort, elle séjournait dans un centre spécialisé. Natalie Desselle-Reid est décédée entourée de sa famille. "C'est avec le coeur extrêmement lourd que nous annonçons la mort de notre Natalie adorée ce matin. Elle était une lumière brillante de ce monde. Une reine. Une mère et une épouse extraordinaire", a appris sa famille dans un communiqué.

Durant sa longue carrière, Natalie Desselle-Reid a surtout joué au côté de Halle Berry, dans la comédie BAPS, les reines de Beverly Hills (1997), dans laquelle elle incarnait Mickey, personnage très proche de celui de Halle Berry. Des années plus tard, les deux actrices sont restées très amies. Sur les réseaux sociaux, la star de X-Men a tenu à lui rendre hommage.

"Natalie était l'une des personnes les plus précieuses que j'ai connues. À la seconde où nous nous sommes rencontrées, nos coeurs se sont entrelacés. Nous avions une connexion tout simplement inexplicable. Elle était restée la même durant toutes ces années (...) Natalie représentait les vraies femmes noires, pas ce qu'on attend d'une femme noire. Pour ça, elle a souvent été sous estimée ou mise de côté, privée de la médiatisation qu'elle méritait vraiment", a tendrement écrit Halle Berry.

Durant ses vingt années de carrière, Natalie Desselle-Reid avait joué dans les séries For you love, Built to last ou encore, la version film de Cendrillon (1997).