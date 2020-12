Mort de Paolo Rossi : sa maison dévalisée pendant son enterrement

L'espèce humaine ne cessera jamais de décevoir, et nous le prouve tous les jours. Federica Cappelletti en a eu la preuve samedi 12 décembre 2020. Alors qu'elle rentrait chez elle après les obsèques de son défunt mari, la légende du football Paolo Rossi, elle s'est rapidement rendue compte que leur domicile avait été cambriolé. Evidemment, un cambriolage n'est jamais agréable, mais il l'est encore moins quand on vient de perdre son époux, trois jours auparavant.

C'est l'AFP qui rapporte cette odieuse information. Federica, de retour de la cérémonie qui s'est déroulée près de Vicenza (nord-est de l'Italie), s'est rendue compte de ce vol en rentrant chez elle près de Bucine, au sud-ouest de Florence. Les cambrioleurs ont dérobé une montre appartenant au joueur, et de l'argent liquide. Paolo Rossi et sa famille avaient élu domicile à Poggio Cennina, sur une colline surplombant le Val d'Ambra, où l'ancien footballeur gérait un agritourisme et une exploitation agricole bio.

Le footballeur italien Paolo Rossi est décédé mercredi 9 décembre à seulement 64 ans. C'est sa veuve, Federica Cappelletti, qui a annoncé sa mort sur Instagram, publiant une photo du couple avec la légende "pour toujours" suivie d'un coeur. Véritable légende du foot, Pablito était connu pour être le joueur qui fit pleurer le Brésil lors du mondial de 1982.

Il n'aurait en effet pas dû jouer la Coupe du Monde 1982, et en est finalement devenu le héros avec six buts et un sacre. Suspendu pour trois ans en mars 1980 dans le Totonero, une affaire de scandale de matches de football truqués et de paris illégaux en Italie, il avait cependant été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, après une réduction de sa sanction.

L'Italie est en deuil. Tous les footballeurs italiens ont porté un brassard noir, en arrivant sur le terrain samedi, en mémoire de Paolo Rossi. Une minute de silence a été observée dans les stades avec des photos de la légende du foot projetées sur de grands écrans avec les mots "les héros ne meurent jamais" et "Ciao Paolo".