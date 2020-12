Paolo Rossi est mort : La légende du football italien succombe à une maladie

Après l'Argentin Diego Maradona, le football perd une autre de ses légendes. Paolo Rossi est mort ce mercredi 9 décembre 2020. Sa veuve, Federica Cappelletti, lui a adressé un émouvant adieu.

Paolo Rossi avait 64 ans. Il a succombé à une maladie incurable. Toute l'Italie a réagi à l'annonce de cette terrible nouvelle, confirmée par son épouse Federica Cappelletti. Elle a publié un selfie d'eux deux sur Instagram et l'a légendée par l'expression "Pour toujours", suivie d'un emoji de coeur rouge.

Sur Facebook, la veuve a ajouté : "Il n'y aura jamais plus quelqu'un comme toi, unique, spécial." Paolo Rossi et Federica Cappelletti s'étaient mariés en 2010 et ont renouvelé leurs voeux au mois de mars 2020, à l'occasion de leurs noces d'étain (correspondant à 10 ans de mariage), aux Maldives. Le couple a donné naissance à deux filles, et l'ancien footballeur était papa d'un garçon, né de son premier mariage.