Diego Maradona : Après sa mort, un bel hommage à l'autre bout du monde pour l'éternité

Diego Maradona, idole du foot, est mort le 25 novembre 2020 en Argentine. Le défunt sportif, âgé de 60 ans, a succombé à un oedème pulmonaire aigu secondaire et une insuffisance cardiaque chronique exacerbée. Depuis son décès, les hommages ont afflués partout sur la planète. Mais c'est en Italie que le nom du joueur restera gravé pour l'éternité.

En effet, le stade de Naples a officiellement été rebaptisé "Diego Armando Maradona", en vertu d'une résolution adoptée vendredi 4 décembre 2020 par la ville. Le défunt joueur a porté les couleurs du Napoli entre 1984 et 1991. Le maire de la ville Luigi de Magistris avait proposé de changer le nom de stade San Paolo le 25 novembre, quelques heures seulement après l'annonce de la disparition de Maradona, devenu une véritable idole de la ville du sud de l'Italie après un passage marqué par ses deux seuls titres de champion d'Italie. "La délibération a été signée par tout le conseil municipal", a indiqué la municipalité de Naples dans un communiqué.

Diego Maradona, enterré à Buenos Aires en Argentine, est salué par la mairie comme "le plus grand footballeur de tous les temps qui, avec son immense talent et sa magie, a honoré pendant sept ans le maillot de Naples, lui offrant deux Scudetti [titres de champion d'Italie, NDLR] et d'autres coupes prestigieuses, et recevant en échange de la ville entière un amour éternel et inconditionnel".

Le regretté footballeur, papa de huit enfants et possiblement d'un neuvième qui a fait appel à la justice, pourrait aussi être honoré de manière permanente dans son pays. Des parlementaires argentins de la majorité soutenant le président Alberto Fernandez ont proposé de rebaptiser une rue de Buenos Aires du nom de Diego Maradona, rapporte l'AFP. Ils suggèrent de rebaptiser du nom du footballeur une partie de la rue qui mène au stade de l'équipe d'Argentinos Juniors, lui-même rebaptisé stade Maradona en 2004. C'est dans ce club que le Pibe de Oro a débuté sa carrière à l'âge de 15 ans. La proposition parlementaire prévoit également de créer un "circuit touristique, sportif et culturel" dans ce quartier d'une trentaine de blocs, afin de rendre un "hommage permanent dans le lieu qui a vu naître Maradona en tant que footballeur", selon un communiqué.