Diego Maradona : Des agents funéraires ont osé un selfie choquant avec le cercueil

La mort de Diego Maradona, survenue mardi 24 novembre 2020, suscite une vive émotion. Les admirateurs de l'ancien footballeur, célèbres ou anonymes, lui ont adressé d'innombrables hommages. Ils sont également choqués de découvrir que trois hommes ont pris des selfies avec son corps.

Comme l'a rapporté le tabloïd anglais Mirror Sport, trois fans du Pibe de oro (le "gamin en or", surnom de Diego Maradona) ont publié des photos souvenirs morbides avec le défunt, allongé dans son cercueil. Le premier de ces trois hommes s'appelle Diego Molina. Employé d'une maison funéraire de Buenos Aires, il préparait le corps Diego Maradona dans un salon dédié. Sur son cliché, il pose, sans gant et un pouce en l'air, près du mythique n°10 de l'Argentine, de Boca Juniors et de Naples. Diego Molina a également autorisé deux autres hommes à poser près de la star. Le gérant de la maison funéraire a précisé que les trois hommes étaient des sous-traitants, employés uniquement pour porter le cercueil lourd en bois de cèdre de la légende disparue, choisi par sa famille. Rapidement, l'employé funéraire responsable de ces selfies honteux a été licencié.

L'Argentine a décrété trois jours de deuil national après la mort de Diego Maradona. L'enterrement s'est tenu jeudi soir lors d'une cérémonie familiale privée, à l'issue d'une journée où des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage, selon les images de la télévision argentine, comme l'a rapporté l'AFP. Le corbillard transportant le cercueil recouvert du drapeau argentin avait quitté le palais présidentiel en fin de journée, salué par des milliers de personnes le long des routes, avant que le cercueil ne soit mis en terre dans un caveau familial. Les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League ont observé une minute de silence en hommage au champion du monde 1986.