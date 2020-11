Terrible nouvelle pour le milieu du sport : Diego Maradona est mort... Ce sont les médias argentins qui ont fait cette annonce mercredi 25 novembre 2020 avant qu'un porte parole, Sebastian Sanchi, ne confirme sa disparition à l'Agence France Presse (AFP). D'après les premières informations, la légende du football, âgée de 60 ans, a succombé à un arrêt cardio-respiratoire à son domicile de Buenos Aires. TyC Sports et La Nacion affirment que les nombreuses équipes de secours qui se sont rendues sur place n'ont pu le réanimer.

Diego Maradona était rentré chez lui le 11 novembre dernier après huit jours d'hospitalisation. Il a été opéré d'un hématome sous-dural (une poche de sang formée sous la boîte crânienne), cinq jours après avoir fêté son soixantième anniversaire. Pendant sa convalescence, le footballeur a connu des difficultés liées à un syndrome d'abstinence, en lien avec sa consommation d'alcool et de somnifères, selon le Dr Luque.

Surnommé El Pibe de Oro (Le gamin en or), Pelusa, D10S, El Diez, Dieguito ou encore Le Maître, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il a contribué à la victoire de l'équipe d'Argentine, pour laquelle il a joué 91 fois, à la Coupe du monde 1986 et sera pour toujours une star de Naples. Il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses deux contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne.

Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine en octobre 2008. Enfin, il devient l'entraîneur du club argentin l est l'entraîneur du club argentin de Gimnasia La Plata de 2019 à 2020.