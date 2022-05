Diego Maradona bat toujours des records : un maillot de l'Argentin vendu pour un prix astronomique !

Malgré sa disparition il y a plus d'un an et demi, ​​Diego Maradona continue de faire les gros titres, preuve de son aura et de son importance dans l'histoire du football. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, l'Argentin s'est éteint le 25 novembre 2020 à son domicile de Buenos Aires d'un arrêt cardiaque. Après avoir multiplié les scandales et les problèmes de santé tout au long de sa vie, celui que l'on surnomme le pibe de oro (le garçon en or), n'a pas pu être sauvé par son équipe médicale. Une mort qui a soulevé beaucoup de questions et un procès est en cours actuellement.

Objet d'un véritable culte en Argentine, le champion du monde 1986 est adoré un peu partout sur la planète et la preuve en a encore été faite lors d'une vente aux enchères organisée hier par la célèbre enseigne Sotheby's à New-York. Auteur d'un match légendaire face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde 86, Diego Maradona a marqué l'histoire ce jour-là et le maillot de ce match mythique était en vente ce mercredi. Il a été adjugé pour une somme historique et encore jamais vu pour un vêtement de sport de collection puisqu'il a été adjugé pour la somme de 9,3 millions de dollars !

Le propriétaire du maillot l'a gardé pendant 35 ans avant de le vendre

Une somme record et impressionnante, qui montre, s'il y en avait besoin, que Diego Maradona reste l'un des sportifs les plus aimés de la planète. Une vente qui a démarré sur internet le 20 avril et qui s'est donc achevée hier avec ce prix record, mais pour l'heure, on ne connaît pas l'identité du richissime acquéreur de la pièce d'exception. En tout cas, il y en a un qui doit être heureux, c'est Steve Hodge, détenteur du maillot jusqu'à présent. À la fin du match où Diego Maradona a un peu plus construit sa légende, le joueur anglais a échangé son maillot avec l'Argentin. Il en est resté propriétaire pendant 35 ans avant de le revendre hier pour une petite fortune.

Une vente aux enchères record pour ce maillot de Diego Maradona, disparue en 2020, mais dont la légende continue de s'écrire encore aujourd'hui.