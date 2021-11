Mort de Diego Maradona : des supporters ont essayé de voler son... coeur !

Ce 25 novembre 2021 était un jour particulier pour tous les amoureux de football. Il y a un an exactement, la légende Diego Maradona nous quittait suite à un arrêt cardiaque à son domicile dans la banlieue de Buenos Aires. Une mort subite et inattendue qui a plongé tout un pays dans le désarroi le plus total. Véritable idole, sorte de demi-dieu pour les Argentins, celui que l'on surnommait el pibe de oro (le gamin en or) aura marqué l'histoire du football et de son pays pendant des décennies.

Personnage fascinant, capable de tous les excès, Diego Maradona a beaucoup fait parler de lui de son vivant, mais également depuis son décès. Si les procédures concernant les circonstances de sa mort et sur sa succession se poursuivent, un autre élément très surprenant vient d'être révélé. D'après le journaliste et docteur Nelson Castro, auteur du livre La santé de Diego : la véritable histoire, des supporters du club de Gimnasia, la dernière équipe entraînée par l'ancien joueur parti à 60 ans, ont eu un geste assez insensé. Invité sur le plateau d'une émission en Argentine, il a révélé que le coeur de l'icône avait été conservé après sa mort.

Une information qui a donné des idées à ces supporters très attachés à leur ancien entraîneur. "Il y avait un groupe de barras bravas de Gimnasia qui prévoyait de s'introduire et de retirer le coeur (ndlr, de Maradona)", révèle-t-il dans des propos rapportés par le média espagnol Marca, avant d'expliquer que ce méfait n'a pas été possible. "Cela ne s'est jamais concrétisé parce que c'était un acte d'une audace énorme. Comme on avait détecté que cela allait se produire, on a extrait son coeur, mais également pour l'étudier, car son coeur était très important pour déterminer la cause de la mort de Maradona", précise-t-il.

Une information très étonnante dévoilée par Nelson Castro, qui montre une fois de plus la frénésie qui existe autour de Diego Maradona.