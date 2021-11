Diego Maradona : Un an après sa mort, où en sont les procédures ?

C'est tout un pays qui s'apprête à célébrer une nouvelle fois l'idole nationale. Un an après le décès de Diego Maradona d'un arrêt cardiaque dans sa maison en banlieue de Buenos Aires, les Argentins n'ont pas oublié le pibe de oro (gamin en or). Une gloire partie le 25 novembre 2020 provoquant la tristesse de tout un peuple et des amoureux de football à travers la planète. Malheureusement, à l'image de sa vie faite de frasques, la mort de l'ancien champion du monde en 1986 a suscité de nombreuses réactions et une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire avec circonstances aggravantes" à l'encontre de l'équipe médicale en charge de sa santé.

Souffrant de plusieurs problèmes physiques au niveau des reins ou d'une insuffisance cardiaque, Diego Maradona sortait d'une opération pour un caillot de sang à la tête deux semaines avant sa mort. La justice cherche désormais à savoir s'il y a eu négligence de la part de l'équipe de soignants chargée de s'occuper de l'ancien sportif décédé à seulement 60 ans. Une commission d'experts médicaux a ainsi été mandatée et son rapport incrimine grandement les médecins en charge de l'idole argentine. Sept personnes de l'équipe médicale ont été entendues dont le neurochirurgien et trois infirmiers. Si l'enquête se poursuit et qu'elle pourrait être renvoyée au tribunal selon l'avocat de la mère d'un des enfants de la star, les choses semblent loin d'être réglées...

Cinq enfants pour se partager ses biens

Extrêmement populaire et considéré comme un dieu vivant en Argentine, Diego Maradona a accumulé un patrimoine important de son vivant et la question de sa succession reste également en suspens aujourd'hui. La justice civile a d'ailleurs été saisie du partage de sa fortune. Père de Dalma (34 ans) et Gianinna (32 ans) nés de son histoire avec son ex-épouse Claudia Villafañe, il a également reconnu trois enfants, deux garçons et une fille. Une grande vente aux enchères va d'ailleurs être organisée le 19 décembre pour rembourser ses dettes.

Récemment, une Cubaine de 37 ans a révélé avoir été violée par Diego Maradona dans les années 2000. Une nouvelle affaire à venir donc et la fin des problèmes depuis le décès de l'idole semblent encore très lointaine...