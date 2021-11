Diego Maradona endetté avant sa mort : son clan obligé de vendre des objets personnels pour payer

Même si Lionel Messi est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de tous les temps, en Argentine, il restera toujours derrière Diego Maradona. S'il a été un joueur au talent hors du commun, le pibe de oro, comme on le surnomme, a également construit sa légende en dehors des terrains, par ses multiples frasques, mais surtout ses prises de position courageuses. Un homme qui n'a laissé personne indifférent et qui a connu une fin très triste le 25 novembre 2020. Victime d'une crise cardiaque à son domicile, dans la banlieue de Buenos Aires, le vainqueur de la Coupe du Monde 1986 a plongé tout un pays dans un deuil national.

Moins d'un an après sa mort tragique et en attendant de connaître les sanctions contre son personnel médical, les héritiers de l'ancienne gloire ont déjà trouvé des solutions pour combler les nombreuses dettes laissées par Diego Maradona. Le 19 décembre prochain, une grande vente aux enchères va avoir lieu et au cours de laquelle ses admirateurs pourront s'arracher des souvenirs très précieux de l'ancien sélectionneur de l'Argentine. Parmi les biens mis en vente, on retrouve pêle-mêle une maison, deux voitures de marque allemande et une lettre signée par Fidel Castro.

Une voiture à un prix astronomique

Avec l'accord des héritiers de Maradona, tous ses objets de grande valeur seront vendus au plus offrant. Avec l'argent récolté, ces derniers auront la capacité de payer les dettes et les dépenses du défunt. Outre la lettre signée par l'ancien homme d'État cubain, on retrouve donc deux véhicules de la marque BMW, dont l'une d'elle est mise à prix pour plus de 140 000 euros. Un énorme prix qui peut s'expliquer par la présence de la signature du prodige argentin, gravée sur le pare-brise de l'automobile. La maison en question est un cadeau fait à ses parents, mais le prix de départ n'est pas encore connu.