Mort de Diego Maradona : Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar... Hommages au "génie éternel"

Mercredi 25 novembre 2020, Diego Maradona est décédé d'un arrêt cardiaque chez lui à Buenos Aires (Argentine). La légende du football, tout juste âgée de 60 ans, se remettait alors difficilement d'une opération survenue le 3 novembre dernier. À peine la confirmation de sa disparition annoncée, que le milieu du football a été frappé par une onde de choc. Photos, moments marquants, buts cultes... Ils sont nombreux à avoir rendu hommage au "dieu du ballon rond".

Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a écrit sous une photo de leur duo : "Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire à jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix. Tu ne seras jamais oublié". Une autre légende du football, Pelé, a également exprimé sa tristesse. "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel", peut-on lire sur Twitter.

Diego est éternel

Même son de cloche du côté de Neymar. Sur Instagram, le Brésilien évoluant au PSG a pris la parole au nom de sa profession pour remercier Diego Maradona pour tout ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. Son coéquipier Kylian Mbappé s'est lui aussi souvenu du talent de Diego Maradona à travers un post, s'en prenant à l'année 2020, marquée par de nombreuses mauvaises nouvelles. Le club qui a fait sa légende en Argentine, la Boca Jrs Oficial, figure également parmi les premiers à avoir rendu hommage au footballeur, tout comme Lionel Massi, natif d'Argentine comme Diego. "C'est un jour très triste pour tous les Argentins. Il nous quitte, mais ne disparaît pas, parce que Diego est éternel. Je pense à tous les beaux moments que j'ai passés avec lui. Je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à toute sa famille et à ses amis. Repose en paix", a-t-il écrit.



"C'est notre passé qui s'en va", a de son côté réagi Michel Platini sur RTL, rival de l'Argentin dans les années 80 dans le Championnat italien. Et pour l'ancien milieu offensif des Bleus et de la Juventus d'ajouter : "Je suis très triste. Je suis nostalgique d'une époque qui était belle... Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Diego a marqué ma vie".

Diego Maradona laisse également derrière lui sa famille endeuillée, lui qui était le père de cinq enfants (Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana et Diego Fernando) avant d'en reconnaître trois supplémentaires en 2019, nés de relations avec deux femmes à Cuba.