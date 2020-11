Diego Maradona - Une de ses ex recalée de la veillée funèbre familiale : "Ils passent tous sauf moi !"

Rocio Oliva a été fiancée à Diego Maradona mais ce statut particulier ne lui ouvre pas toutes les portes, en tout cas pas celles de la Casa Rosada, siège du gouvernement, où s'est déroulée la veillée funèbre familiale en l'honneur de Diego Maradona.

"Ils passent tous sauf moi !", s'est offusquées Rocio Oliva, qui a partagé la vie de du défunt footballeur pendant six ans, de 2012 à 2018. La jeune femme de 30 ans s'est présentée peu avant l'aube jeudi au siège du gouvernement, mais après avoir parlé à des membres de la sécurité, elle a dû se retirer. "Ils m'ont dit de venir à 07h00, avec tout le monde", a-t-elle expliqué, en pleurs, à la presse.

Les bisbilles entre les anciennes compagnes du joueur ainsi qu'entre ses enfants (il en a reconnu huit) ont été largement commentées sur les réseaux sociaux et à la télévision depuis des années.

"Il paraît que Claudia (Villafane, ex-épouse de Maradona) n'a pas voulu que j'entre mais elle dit, elle, qu'elle n'y est pour rien", a déclaré Rocio Oliva à la chaîne TN. "Ça me fait mal qu'on ne me laisse pas entrer et en faisant cela ils font aussi du mal à Diego. Je suis sa dernière femme, personne ne le comprend. J'ai été la seule femme que Diego voulait voir. Tout le mal qu'ils font, cela se paie", a-t-elle lancé, en pleurs.