Diego Maradona : Retour sur sa relation chaotique avec Rocio Oliva, son ex-fiancée

Mercredi 25 novembre 2020, l'AFP a confirmé que Diego Maradona est mort d'un arrêt cardio-respiratoire. Le célèbre sportif argentin a rendu son dernier souffle à son domicile de Buenos Aires. Il avait 60 ans. Il aura incontestablement marqué l'histoire du football par son talent, mais aussi par ses frasques. C'est également sa vie personnelle qui a longtemps fait les choux-gras des médias, de par ses multiples addictions et ses relations tumultueuses avec les femmes.

En 2014, il offrait d'ailleurs un grand spectacle à tous ses fans et aux Argentins en rompant brusquement ses fiançailles avec Rocio Oliva, de trente ans sa cadette. Quelques jours avant, Diego Maradona avait porté plainte contre elle... pour vol dans sa maison de Dubaï. "Des choses ont disparu de sa maison", a raconté à l'époque son avocat Matías Moral à la télévision argentine, évoquant une importante somme d'argent et plusieurs objets. Dans la foulée, il avançait également la responsabilité de sa future ex-belle-mère. La rupture était alors inévitable.

"Nous sommes séparés. La relation est dans une impasse", déclarait Rocio Oliva dans l'émission AM diffusée sur la chaîne Telefe en Argentine. Cette dernière réfutait évidemment les accusations de vol et, pour prouver sa bonne foi, avait même rendu certains de ses cadeaux au célèbre numéro 10, dont une chaîne, des boucles d'oreilles ou un portable, à sa demande.

Sa fiancée hospitalisée, son ex enceinte de lui...

Mais rien n'y fait, Diego Maradona a demandé à la footballeuse argentine de quitter leur domicile de Buenos Aires, dont il est propriétaire, pour de bon et en "urgence", sous dix jours. Et pour cela, la légende du foot lui a envoyé un courrier recommandé, comme le racontait le journaliste Sebastián Tempone durant l'émission Desayuno Americano. Autant de bouleversements qui expliquent l'hospitalisation de Rocio Oliva après un malaise, en mai 2014... Elle serait arrivée à l'établissement "fébrile et accompagnée de sa maman". "Elle venait de faire une syncope, elle a perdu connaissance", avait-il été expliqué par la suite. Heureusement, Rocio Oliva est rapidement sortie de l'hôpital. "J'ai eu une montée de stress. J'ai fait une chute de tension et je me suis évanouie. J'ai fait des analyses et grâce à Dieu, tout va bien, je dois juste me reposer et rester tranquille", avait-elle commenté dans El diario de Mariana.

Leur couple avait déjà été fragilisé par un autre épisode troublant : quand Veronica Ojeda, l'ex de Diego Maradona et maman de son petit Diego Fernando (7 ans) avait annoncé être enceinte de lui, avant de faire une fausse-couche. Pour rappel, Diego Maradona était officiellement père de cinq enfants (Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana et Diego Fernando) avant d'en reconnaître trois supplémentaires en 2019, nés de relations avec deux femmes à Cuba.