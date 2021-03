Mort de Rym Ghazali à 34 ans : la star algérienne nous a quittés

En Algérie, au Liban, elle faisait partie des plus grandes. Hélas, nous apprenons la mort de Rym Ghazali - Ghezali - le mercredi 17 mars 2021 à l'âge de 34 ans. C'est sa soeur, Selma, qui a annoncé cette nouvelle sur son compte Facebook, les larmes aux yeux, précisant que cette disparition était due à une longue maladie. "C'est avec le coeur brisé que je vous informe du décès de ma soeur Rym, suite à des complications des suites de son cancer, explique-t-elle. La gazelle de l'Algérie nous a quittés. Je suis extrêmement triste. Mais je suis aussi très fière d'elle. Je garderai toujours l'image d'une soeur souriante à l'esprit."

L'Algérie perd une artiste de grande valeur

Rym Ghazali souffrait d'une tumeur au cerveau et avait subi de lourdes opérations en espérant vaincre la maladie. Elle s'était rendue en France, à Paris, pour être prise en charge. C'est dans cette ville qu'elle est décédée. La jeune femme laisse derrière elle une petite fille, dont elle avait annoncé la naissance au début de l'année 2020, mais aussi de nombreux admirateurs. Malika Bendouda, la ministre de la Culture et des Arts d'Algérie, a elle-même évoqué son émotion dans un communiqué officiel. "C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que la ministre de la Culture a reçu la nouvelle du décès de l'actrice algérienne, Rym Ghazali, après une lutte contre le maladie, peut-on lire. L'Algérie perd une artiste de grande valeur qui a su honorer son pays dans le concert des nations et représenter avec talent et amour le pays, que ce soit par son talent ou par son comportement exemplaire."