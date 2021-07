Mort de Swavy à 19 ans : la star de TikTok est morte

Matima Miller, plus connu sous le nom de Swavy, est décédé à l'âge de 19 ans. Plusieurs médias locaux expliquent que le jeune homme originaire du Delaware a été tué par balles lundi dans le quartier de Southbridge, à Wilmington. Citant des sources policières, le Delaware Online a indiqué que les forces de l'ordre avaient répondu à un appel d'urgence lancé peu avant 11h du matin.

Un homme avait été retrouvé mort avec une blessure par balle apparente. L'identité de la victime n'a pas encore été formellement confirmée par les autorités. Les proches de Matima Miller, eux, lui ont déjà rendu hommage. Son proche youtubeur Damaury Mikula a publié une vidéo à son honneur lundi. "Mon ami Swavy s'est fait tirer dessus. Tout ce qu'il faisait, c'est des vidéos. Son nombre de vues grimpait. Le voir partir, arraché, ça ne fait aucun sens", s'est-il souvenu, les larmes aux yeux.

"Je t'aime. Je sais que tu ne peux pas m'entendre mais tu me vois d'en haut. Je vais te faire honneur mon frère. Tu étais si innocent", a poursuivi le jeune influenceur, sans en dire plus sur les circonstances de la mort de Matima Miller. Suivi par près de 2,3 millions de followers sur TikTok (@babyface.s), il publiait régulièrement des vidéos de lui en train de danser ainsi que des moments de sa vie comme des sessions de paintball entre amis et même quelques sketches.

La criminalité est en hausse dans cette région du Delaware. L'homicide commis lundi est le seizième de l'année. La ville de Wilmington a connu 82 fusillades cette année : 73 personnes en sont sorties blessées et onze ont perdu la vie.