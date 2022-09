Murray Head victime d'un terrible accident de voiture en France

Il fait partie de ses nombreux anglais ayant décidé de venir vivre en France pour profiter de la douceur du climat et de la beauté des paysages. Depuis plusieurs années maintenant, le chanteur à succès Murray Head habite du côté de Saucède, dans le Béarn. Avant cela, il a connu une longue et fructueuse carrière de chanteur, dont l'apogée se situe entre les années 70 et 80. On connaît principalement de lui la mythique chanson Say It Ain't So Joe, ainsi que le tube One Night in Bangkok, qui se sont toutes les deux classées très haut dans les charts français.

S'il apparaît moins dans les médias ces dernières années, le chanteur de 76 ans qui s'est remarié à une certaine Linda en 2019 vient d'avoir la frayeur de sa vie. D'après les informations du média régional La République des Pyrénées, ce dernier a été victime d'un terrible accident de voiture lundi dernier alors qu'il se trouvait à bord de son 4X4 à proximité de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques). Sa voiture a violemment percuté un poids lourd sur une route nationale, blessant le chanteur, mais pas le conducteur de l'autre véhicule. À l'arrivée des secours, Murray Head était conscient et il pu être transporté à l'hôpital de Pau pour y être soigné.

Le chanteur donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé

D'après les informations de France Bleu Béarn Bigorre, le chanteur anglais rentrait chez lui au moment où l'accident s'est produit. Mais que ses fans se rassurent, Murray Head est sorti d'affaire et il a même pu donner une interview à Sud Ouest ce 13 septembre pour confirmer l'information et donner des précisions sur l'accident. "J'allais dans le sens nord sud et puis je me suis retrouvé dans l'autre sens. Est-ce que j'ai été ébloui par le soleil ? Je ne sais pas. Je n'avais rien bu", s'interroge-t-il aujourd'hui, avant de donner des nouvelles de son état de santé : "J'ai des courbatures. Cela fait très mal. J'ai eu une chance incroyable."

Plus de peur que de mal donc pour Murray Head, qui s'en est miraculeusement sorti, après un accident qui aurait pu s'avérer bien plus dramatique.