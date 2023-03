Ne ratez pas ces réductions incroyables sur ces poupées Harry Potter

Achetez cette poupée articulée Luna Lovegood Harry Potter à 21,49 € sur Amazon

C'est l'un des personnages les plus énigmatiques de la saga. Luna Lovegood a su interpeller tout le monde par son caractère si spécial, qui se ressent jusque dans ses vêtements. La poupée articulée reprend ceux de la série, à savoir une veste en tweed rose à carreaux, une jupe courte noire avec des motifs colorés d'animaux, de l'espace ou autre, ainsi qu'un legging dans un camaïeu de bleu et des baskets roses. Un mélange pour le moins éclectique. Elle porte bien sûr sur sa tête ses étranges lunettes roses aux verres bleu et rouge telles des anciennes lunettes 3D de cinéma. Elle a bien sûr avec elle sa baguette mais aussi un numéro de la revue du Chicaneur, le journal pour lequel elle écrit. À quoi peut-elle bien penser en ce moment même ?

4. Promo XXL de 36 % sur cette poupée articulée Severus Rogue Harry Potter

Une saga digne de ce nom doit forcément avoir son lot de méchants. Mais si certains personnages apparaissent au départ comme les pires êtres des films, ils peuvent en fait se révéler être des héros. Il s'agit donc parfois seulement d'une façade ou d'une étiquette qu'on leur a attribuée à tort. Parmi les exemples les plus probants d'Harry Potter, impossible de ne pas citer Sirius Black et bien sûr Severus Rogue. Votre enfant va adorer incarner ce personnage plein de contradiction avec cette poupée articulée Severus Rogue Harry Potter. Coup de chance, sa réduction sur Amazon est en plus inratable. Son prix chute en effet de 27,99 € à 17,99 €. Soit une promo incroyable de 36 %. Économisez donc sans plus attendre ces 10 €.

Un personnage toujours aussi effrayant