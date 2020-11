Nicholas de Roumanie papa comblé : le prince déchu annonce la naissance de sa fille

C'est une fille ! Le 7 novembre 2020, le prince Nicholas de Roumanie et son épouse Alina-Maria ont donné naissance à leur premier enfant. Les heureux parents ont confirmé l'heureux événement dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux. Un faire-part bref et officiel dans lequel le couple a révélé le nom du bébé.

"C'est avec grand plaisir que je vous annonce la naissance de ma fille, Maria Alexandra, le 7 novembre à 20h05 à l'hôpital Polizu de Bucarest. Alina-Maria et notre fille se portent bien toutes les deux, le papa comblé a-t-il témoigné dimanche, au lendemain de la naissance. C'est un moment très spécial pour notre famille et nous sommes reconnaissants du soutien et de la joie partagée par les Roumains, mais surtout pour les efforts des équipes médicales en cette période difficile." Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour Nicholas de Roumanie Medforth-Mills et son épouse, près de trois ans après leurs noces. Le couple s'était marié civilement en Angleterre le 6 octobre 2017 avant de célébrer son mariage religieux le 30 septembre 2019 dans leur ville résidentielle de Sinaia, en Roumanie.

L'aîné des petits-enfants de l'ex-roi Michel 1er, fils de la princesse Elena et du Britannique Robin Medforth-Mills, avait fièrement annoncé l'arrivée du bébé en juin dernier : "Notre enfant sera élevé dans le respect de nos ancêtres et leurs valeurs traditionnelles, dans le respect des responsabilités et l'amour pour notre pays, ainsi que dans la foi dans laquelle mon grand-père le roi Michel et moi-même avons été baptisés", le prince Nicholas avait-il annoncé. Un faire-part traditionaliste qui contrastait avec sa réputation sulfureuse...