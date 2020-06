Nicholas de Roumanie : Le prince déchu bientôt papa avec Alina-Maria

Heureuse nouvelle pour le prince Nicholas de Roumanie et son épouse Alina-Maria : le 1er juin 2020, l'aîné des petits-enfants de l'ex-roi Michel 1er, fils de la princesse Elena et du Britannique Robin Medforth-Mills, s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer l'arrivée de leur premier enfant, en novembre prochain. Le couple s'apprête ainsi à fonder une famille près de trois ans après son mariage.

"C'est avec un grand plaisir que je partage la joie de voir ma femme, Alina-Maria, enceinte de notre premier enfant. La naissance est attendue pour le mois de novembre, a annoncé le futur papa de 35 ans. Notre enfant sera élevé dans le respect de nos ancêtres et leurs valeurs traditionnelles, dans le respect des responsabilités et l'amour pour notre pays, ainsi que dans la foi dans laquelle mon grand-père le roi Michel et moi-même avons été baptisés." Nicholas de Roumanie Medforth-Mills et l'ancienne présentatrice de télévision roumaine Alina-Maria se sont mariés civilement le 6 octobre 2017 en Angleterre, avant de célébrer leur mariage religieux le 30 septembre 2018 dans leur ville résidentielle de Sinaia, en Roumanie.