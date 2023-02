Nouvelle Star : Thierry Amiel a complètement changé de look

Finaliste de la Nouvelle Star en 2003 face à Jonathan Cerrada, Thierry Amiel n'avait pas remporté la compétition mais avait su gagner le coeur du public avec sa voix et son regard bleu cristallin. Peut-être les téléspectateurs auront-ils le plaisir de le redécouvrir ce soir (et la semaine prochaine) dans les deux émissions célébrant les 20 ans de Nouvelle Star sur M6.

Si à l'époque le visage du jeune homme était dissimulé derrière une grande mèche blonde très effilée, il a désormais totalement changé de look et de style ! Arborant désormais une longue crinière dorée coupée au carré, Thierry Amiel porte aussi une barbe poivre sel taillée de près. Sur Instagram, le chanteur a dévoilé plusieurs images de sa métamorphose physique notamment à l'occasion de la promotion de son nouvel album Artefact disponible en téléchargement via son site professionnel.

"Artéfact, c'est un coup de poing dans mes habitudes" explique l'artiste. J'ai voulu du réel, du parler vrai, des rythmes urbains et un concept-album, certes, mais tout en gardant une place aux émotions. J'ai donné la parole à mes extrêmes, avec une facette extravertie que j'ai confiée au binôme de réalisateurs : Les Skydancers et Manu Larrouy (X Ambassadors, Broken Back, Amir...). J'ai travaillé les compositions avec des beatmakers, des rythmes urbains, des claviers, des sons dansants. Et une facette plus intime et émotionnelle que j'ai confiée à un second binôme : Jan Pham Huu Tri et Mathieu Daquin (Brigitte, Calogero, Pascal Obispo...)."

Le 3 février 2023, il a ainsi partagé plusieurs images de répétitions pour un spectacle où il apparaît avec une longue coupe carré légèrement ondulée. "Retour photos de cette fabuleuse première" écrit-il en légende.