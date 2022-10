Thierry Amiel : Cheveux longs et toujours pas une ride, que devient-il à 40 ans ?

Thierry Amiel a sorti plusieurs clips, disponibles sur son site et sur Youtube. Le dernier en date, La nuit tombe, date d'il y a deux ans et est issu de son dernier album, Artéfact. Pas de nouveaux disques en vue pour l'instant mais il se pourrait que Thierry Amiel réserve une jolie surprise à ses fans d'ici peu. Au cours de l'été, l'artiste de 40 ans se faisait une joie de retrouver la fraîcheur des studios en plein canicule pour des enregistrements dont la nature n'a pas été dévoilée pour l'instant.

Autre information et non des moindres, Thierry Amiel ne fait pas que peaufiner ses talents de chanteur. Il y a un an, il postait un selfie de lui direction une leçon un peu particulière : "Trop content de reprendre des cours de théâtre et de travailler de magnifiques textes ! Molière, Ibsen, Strindberg..." L'histoire ne dit pas si Thierry Amiel envisage une carrière de comédien mais ce qui est certain, c'est que malgré les 20 années de plus affichées au compteur, l'artiste paraît toujours aussi jeune. S'il a gardé sa blondeur d'antan, Thierry Amiel a laissé pousser ses cheveux... Et sa barbe aussi : "Bronzé, les cheveux attachés et les grosses lunettes de soleil... Tu es resplendissant", "Contente de te retrouver si souriant", "T'es radieux", "Il est mignon comme ça, j'adore" ! Un nouveau style qui n'est pas pour déplaire aux internautes.