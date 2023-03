Offre immanquable sur cette tête à coiffer et maquiller

Profitez de cette tête à coiffer et maquiller de Bayer Design pour moins de 35 €

Il n'y a pas à dire, votre enfant est une vraie fashion victim. Tenue, coiffure et maquillage, rien de lui échappe. Il expérimente sur lui-même et sur tous les membres de la famille des looks plus improbables les uns que les autres. Malheur pour lui, vous ne l'autorisez pas à sortir avec les coiffures et makeup qu'il a réalisé. Il veut pourtant tellement créer. Pour lui permettre de réaliser encore plus de folies, achetez-lui donc cette tête à coiffer et maquiller de Bayer Design. Vous avez de la chance, elle est en plus en promo sur Amazon. Elle est ainsi proposée à 34,49 € au lieu de 38,06 €. Soit une réduction très sympathique de 6 %. Ce jouet à moins de 35 € vous tend clairement les bras.

Une mise en beauté complète à réaliser