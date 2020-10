Olivier de Benoist : Qui est Caroline Menand, la mère de ses 4 enfants ?

Le succès, toujours, sur scène ou ailleurs. On peut dire qu'Olivier de Benoist mène rondement sa barque. Ce quotidien, qu'il chérit, ne serait pourtant pas le même sans sa compagne Caroline Menand à ses côtés. Bien qu'il évoque sa chère et tendre plus que de raison dans ses sketchs, l'humoriste se montre extrêmement discret dès qu'il s'agit de parler sérieusement. On sait pourtant qu'elle a d'abord été juriste, tout comme lui, notamment pour l'entreprise de luxe Hermès où elle s'occupait d'une main de fer des problèmes de propriété intellectuelle.

Revirement de situation lorsque, lors d'un voyage à Bali en Indonésie, Caroline Menand s'est mise à rêver de créer des bijoux fantaisie. Face au succès phénoménal de ses premières pièces, la compagne d'Olivier de Benoist a tout plaqué pour lancer sa propre marque, qui porte simplement son propre nom. Côté off, le couple a également du pain sur la planche. Dès qu'ils retournent à la maison, les amoureux doivent s'occuper de leurs quatre enfants. La petite dernière est née durant l'automne 2017 et fait déjà la fierté de papa et maman.

C'est une fille, on l'a quand même gardée

"Oui, j'ai des enfants, c'est un vrai malheur, ça, s'amusait Olivier de Benoist en 2017 sur le plateau du journal télévisé Grand Soir 3. J'ai quatre enfants, ça fait 24 semaines. Moi je suis père de famille. C'est mon quatrième, que j'ai eu il y a un mois et demi. C'est une fille, on l'a quand même gardée - non, mais je déconne évidemment." A l'époque, en revanche, il s'agissait déjà de faire bouillir la marmite pour s'en sortir dans la famille. "Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros", précisait-il, déclarant qu'il avait proposé aux siens : "Je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez." On ne doit pas s'ennuyer tous les jours à la maison...