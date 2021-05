Olympia Dukakis : mort de l'actrice oscarisée et star des Chroniques de San Francisco

Hollywood est en deuil. L'actrice américaine Olympia Dukakis est morte à New York le 1er mai 2021. Elle était bien connue pour ses rôles au cinéma et à la télévision dans Éclair de lune (1987), Allô maman, ici bébé (1989), Potins de femmes (1989) et les Chroniques de San Francisco (1993 à 2019). C'est son frère Appollo Dukakis qui a fait la triste annonce sur Facebook : "Ma soeur bien-aimée, Olympia Dukakis, est décédée ce matin à New York. Après plusieurs mois de santé défaillante, elle est enfin en paix et avec son Louis". Elle avait 89 ans.

Olympia Dukakis s'était mariée en 1962 avec le comédien Louis Zorich, avec qui elle a eu 3 enfants, Christina, Peter et Stefan. Son mari est lui aussi décédé, en 2018. Depuis, elle pouvait compter sur ses enfants et ses 4 petits enfants pour faire face au deuil.

Populaire grâce à sa longue filmographie, Olympia Dukakis avait également voué sa vie aux droits des femmes et des LGBT. D'ailleurs, l'un de ses rôles les plus marquants, restera celui d'Anna Madrigal, matriarche transexuelle bien aimée d'une famille de coeur recomposée dans les Chroniques de San Francisco, une série dont la diffusion s'est étalée sur 20 ans et dans laquelle elle a donné la réplique à Laura Linney et Elliot Page.

Evidemment, comment penser à Olympia Dukakis sans penser à Éclair de lune, film de Norman Jewison, sorti en 1987. Dans cette comédie dramatique, elle campait la mère de Cher, sentimentalement perdue entre deux hommes. Ce film avait permis à Olympia de remporter l'oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1988.

Cher n'a d'ailleurs pas tardé à partager son émotion suite à l'annonce de la mort de sa mère fictive : "Olympia Dukakis était une magnifique actrice lauréate d'un oscar. Ella a interprété ma mère dans Éclair de lune et même si son rôle était celui d'une épouse malheureuse, elle passait son temps à me dire combien elle aimait Louis, son "beau et talentueux mari". Je parlais encore avec elle il y a 3 semaines. Rip".

Au cours de sa longue carrière, Olympia Dukakis a partagé l'écran avec les plus grandes stars des 40 dernières années, de Julia Roberts à John Travolta, en passant par Meg Ryan et Sigourney Weaver.