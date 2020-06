Pablo Escobar : Son grand frère Roberto demande 2 milliards à Apple

Le nom d'Escobar fait à nouveau les gros titres ! Non pas à cause de Pablo, le défunt trafiquant de drogue colombien, mais de son grand frère, Roberto. L'homme de 73 ans attaque Apple en justice, à qui il réclame plus de 2 milliards d'euros de dommages et intérêts.

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Roberto Escobar poursuit Apple et leur réclame la somme de 2,6 milliards de dollars, un peu plus de 2,32 milliards d'euros. Le plaignant accuse la marque américaine d'avoir mis sa vie en danger, à cause des failles sécuritaires de ses téléphones. Un homme prénommé Diego aurait piraté l'iPhone X de Roberto Escobar en utilisant l'application FaceTime, permettant aux utilisateurs de passer des appels en visio, et aurait trouvé son adresse.

Un employé d'un magasin Apple lui avait pourtant assuré que l'iPhone X était le smartphone le plus sécurisé du marché.