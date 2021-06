Patrick Bruel s'offre un bain de foule : l'acteur met le feu à La Baule pour "Villa Caprice"

La Bruelmania n'a jamais vraiment cessé d'allumer des flammes dans les yeux des foules. Alors qu'il venait présenter le film Villa Caprice de Bernard Stora lors du 7e Festival Cinéma et Musique de Film de La Baule, Patrick Bruel a retrouvé des sensations d'antan. Le 24 juin 2011, juste avant de se rendre en salle de projection, le comédien s'est offert un bain de foule sans masque, comme au bon vieux temps ,et a signé moult autographes. En élégant costume noir, lunettes de soleil sur le nez, il a également accepté de prendre la pose avec certains fans particulièrement agités. Quel homme, ce Patrick.

Il était sans doute la star de la journée. Et pourtant. Le tapis rouge positionné à La Baule a également été foulé par François Berléand, Gérard Jugnot, par le communicant et homme politique Franck Louvrier et sa femme Sophie. Dans Villa Caprice, Patrick Bruel incarne Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, soupçonné d'avoir acheté une luxueuse propriété sur la Côte d'Azur dans des conditions douteuses. L'acteur vient justement d'être marqué par une sombre affaire de fraude. Coïncidence ?

Alors ça c'est un vrai problème qu'il faut prendre très au sérieux

Invité par Nikos Aliagas sur le plateau de l'émission 50' Inside, sur TF1, Patrick Bruel a effectivement expliqué qu'il était régulièrement victime d'une arnaque. Lui... ou plutôt ses fans. Comme beaucoup de célébrités, il constate tous les jours que de faux comptes se créent, à son nom, sur les réseaux sociaux. "Alors ça c'est un vrai problème qu'il faut prendre très au sérieux, a-t-il précisé. Il y a des faux comptes et il y a des escrocs qui s'inscrivent sous notre nom et qui escroquent les gens. On a jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Jamais." Pour avoir la chance de parler à Patrick, mieux vaut donc se rendre en festival en espérant avoir droit à une petite photo...