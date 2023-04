Paul de Saint-Sernin gêné : son rapprochement avec une invitée de 'Quelle époque!' mis en avant

Cette drôle de séquence a inspiré Philippe Caverivière pour sa chronique dans le nouveau numéro de Quelle époque! ce samedi 8 avril. En évoquant la dernière réunion d'Elisabeth Borne autour de la réforme de la retraite "qui n'a servi à rien" selon lui, il a fait un drôle de parallèle avec un couple qui divorce et qui s'écharpe pour la maison, la faute à l'homme qui refait sa vie avec "une colombienne de 23 ans". "J'ai pris l'exemple d'une colombienne de 23 ans, vraiment c'est le hasard. Cela n'a rien à voir... toute ressemblance...", a-t-il lâché pendant qu'un montage de Paul de Saint-Sernin et Camila Pinzon s'affichait sur les écrans. "Elle a dragué Paul de Saint-Sernin !", s'est alors exclamée Léa Salamé pour recontextualiser.

Mais malgré sa demande en mariage, l'humoriste n'aurait pas cédé aux avances de la brunette. "Mais il a dit 'non', c'est fou. Et il fait croire qu'il a dit 'non', c'est ça qui est fou, c'est même totalement barge mais personne ne le croit", a continué Philippe Caverivière. Paul de Saint-Sernin, lui, a préféré rester silencieux, esquissant de timides sourires néanmoins. "À sa femme, il fait croire qu'il a dit non", s'est amusée Léa Salamé.