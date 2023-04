Philippe Caverivière avec un impressionnant oeil au beurre noir : l'humoriste s'explique en direct sur sa blessure

Philippe Caverivière a créé la surprise ce lundi 3 avril 2023. Comme à son habitude, il s'est rendu dans les locaux de RTL pour sa chronique baptisée L'oeil de Philippe Caverivière. Un nom qui avait tout son sens aujourd'hui car l'humoriste de 52 ans s'est présenté... avec un oeil au beurre noir. Et il a expliqué pour quelle raison.

Partout où il passe, Philippe Caverivière se fait remarquer avec son humour incisif. En plus d'être auteur pour Nicolas Canteloup, il a eu le plaisir d'intégrer la bande de Léa Salamé dans Quelle époque ! (France 2) à la rentrée 2022. Son dernier passage a d'ailleurs choqué Léa Salamé qui s'est complètement désolidarisée de ses blagues. Il a par exemple comparé Emmanuel Macron, qui est de moins en moins populaire dans les sondages, à un yaourt à la cerise, que l'on délaisse dans les étalages. "Les yaourts aux cerises c'est un peu comme les albinos dans les orphelinats, ils partent en dernier", a-t-il poursuivi. De quoi choquer la présentatrice et le public.

Mais ce n'est pas l'une de ses boutades qui a fait parler ce lundi. Rappelons que depuis 2019, il présente sa chronique L'oeil de Philippe Caverivière sur RTL. Et en débarquant sur le plateau de l'émission matinale d'Yves Calvi, les auditeurs qui ont également suivi l'émission en simultané sur M6 ont eu la surprise de découvrir que le compagnon de Sarah avait un bel oeil au beurre noir.

Un oeil qui interroge

Philippe Caverivière a tout d'abord eu un petit mot pour le général Ghislain Réty, commandant du GIGN, invité sur le plateau. Après avoir fait retentir une musique pour un réveil en fanfare, il a lancé : "Ah, le doux son du réveil militaire au clairon. En termes de plaisir, on se situe entre la punaise de lit et le seau d'eau glacé en plein visage. D'où l'importance de l'article. Le ou la, ça change radicalement le sens entre le seau d'eau glacé et la sodo glacée. C'est très différent et ça vous change la matinée." Une blague qui a fait rire dans le studio.

Puis, la star de l'humour s'est épanchée sur son oeil au beurre noir. "Je tiens à rassurer les auditeurs. J'ai une petite marquounette sous l'oeil, vulgairement appelée oeil au beurre noir. Alors non, je n'étais pas à la dernière manif. Je n'ai pas non plus eu de gestes déplacés en ascenseur avec Arlette Chabot. Et je n'ai pas davantage, c'était votre question Yves, pris de gifle dans une soirée au coeur du Marais samedi soir. Tout cela est faux, la raison est beaucoup plus simple", a-t-il déclaré. Un magnéto sur lequel on entend un homme dire qu'il pratique les arts martiaux (aïkido, judo et karaté) a ensuite été diffusé en guise d'explication. Un loisir qui n'a pas laissé Philippe Caverivière indemne.