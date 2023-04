"Oh non !", "Je n'assume pas" : Léa Salamé et le public choqués par Philippe Caverivière dans Quelle époque

L'émission Quelle époque ! diffusée hier soir sur France 2 a battu son record avec 1,38 million de téléspectateurs et plus de 22,4% de part d'audience - 2e meilleur score en moyenne depuis le lancement du programme. Un joli succès qui va de paire avec les invités de marque : Anne Sinclair, Elodie Bouchez, Jeanne Herry (fille de Miou-Miou et Julien Clerc) ou encore Eric Antoine. En plateau, l'ambiance était bonne et les échanges intéressants comme toujours. Mais par deux fois, l'humoriste Philippe Caverivière n'a pas hésité à faire des blagues qui ont plutôt choqué.

Ces dernières ont eu lieu dans la même séquence. L'humoriste qui est en couple avec Sarah depuis 16 ans y évoquait les violences policières et la cote de popularité en baisse d'Emmanuel Macron. Pour le premier sujet, il a diffusé des images des manifestations contre la réforme des retraites. Parmi elles, une vidéo franchement drôle dans laquelle on peut voir un fourgon de police entrer dans un autre qui percute lui-même encore un autre. Un accident en cascade qui a permis à l'humoriste de se moquer des gendarmes ce qui a beaucoup fait rire l'audience. Sauf que la chute de la blague a été suivie d'une réaction unanime : les éclats de rires se sont transformés en "Ohhh !". Il faut dire que Philippe Caverivière, en commentaire de l'accident, a déclaré : "En voyant ça, on a tous eu la même réaction, on s'est dit : 'Pierre Palmade est devenu CRS'." Il s'agit bien sûr d'une référence au terrible accident.

Léa Salamé très mal à l'aise

Mais la blague qui a vraiment eu du mal à passer a été prononcée à peine quelques minutes plus tard. Il parlait alors d'Emmanuel Macron. Le président qui selon les sondages est de moins en moins populaire, a été comparé à un yaourt à la cerise, dessert que l'on délaisse dans les étalages. Et là encore, la chute de la vanne a été violente : "Les yaourts aux cerises c'est un peu comme les albinos dans les orphelinats, il partent en dernier." La réaction de Léa Salamé ne s'est pas faite attendre. Son micro a capté le fait qu'elle a pris une grande inspiration et à l'image, on peut voir qu'elle s'est cachée derrière sa fiche. C'est alors qu'elle a coupé l'humoriste en disant : "Celle-là je ne l'assume pas, non." Côté public les "ohh" étaient de retour encore plus francs que la fois précédente.

Deux séquences fortes qui ont choqué certains et certainement fait rire d'autres et qui surtout n'enlèvent rien du talent de Philippe Caverivière, vraie force du programme Quelle époque !