"On était trop défoncés pour l'empêcher" : Pierre Palmade avait déjà pris le volant le matin de l'accident

BFMTV a obtenu un entretien exclusif avec Camille (nom d'emprunt) qui était avec Pierre Palmade dans sa maison de Cély-en-Brière (Seine-et-Marne) le jour où s'est produit le terrible accident qui a fait trois victimes, une femme enceinte qui a perdu son bébé, son beau-frère qui conduisait le véhicule qui est entré en collision frontale avec celui de l'acteur, et son fils de 6 ans. L'individu présenté comme un témoin-clé a été entendu ce week-end dans le cadre d'une autre enquête, pédocriminelle, faisant suite au signalement d'un homme assurant que l'humoriste lui aurait montré des images de pédopornographie.

Ce 1er mars 2023, Camille répond donc aux questions de Bruce Toussaint sur la journée du drame en Seine-et-Marne. Il se trouvait en effet depuis la veille de l'accident dans sa demeure, actuellement mise en vente. Proche de l'acteur avec qui il partageait depuis trois ans environ des soirées sous le signe du sexe et de la drogue ("chemsex"), il s'était rendu plusieurs fois par an dans cette grande demeure de banlieue. La nuit du 9 au 10 février était festive comme tant d'autres, et ils baignaient dans les produits stupéfiants avec deux ou trois autres personnes, certainement celles qui ont ensuite été les passagers de sa voiture. Devant les enquêteurs, l'acteur avait admis avoir pris de la drogue non stop trois jours avant les faits, sans dormir.

Camille a quitté les lieux dans l'après-midi précédent le tragique accident, se "sentant de trop" et voulant éviter une dispute, lui qui pouvait trouver le comédien agressif sous l'emprise des produits illicites. Une fois chez lui, il apprend la nouvelle du crash et tente de joindre Pierre Palmade, en vain. Il s'estime chanceux de ne pas avoir fait partie du convoi et a une pensée pour les victimes. Cependant, il ne culpabilise pas, ne se sentant pas responsable des faits. Une collision qui aurait pu avoir lieu plus tôt dans la journée puisque l'humoriste avait déjà pris la voiture : "Dans la matinée, il conduisait déjà défoncé. On l'était tous. On allait à la pharmacie", explique Camille. Quant au fait de l'empêcher de prendre le volant, il a cette phrase radicale : "On était trop défoncés pour l'empêcher."

Mis en examen pour homicide et blessures involontaires

Victime d'un AVC le 25 février dernier, Pierre Palmade est désormais sous écrou dans sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre, sous bracelet électronique. La cour d'appel de Paris a confirmé la détention provisoire, nécessaire pour "prévenir le renouvellement de l'infraction et préserver les investigations en cours", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessures involontaires, puisque selon BFMTV, le bébé porté par la femme enceinte est né "viable et vivant" mais a succombé quelques minutes après sa naissance, des suites de l'accident. Par ailleurs, l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade a indiqué que l'utilisation de téléphone portable aurait influé sur sa conduite déjà sous l'emprise de stupéfiants. Enfin, la soeur de Pierre Palmade a été entendue par les enquêteurs ce week-end, faisant état de l'endettement de son frère et de sa déconnexion de sa réalité financière. Vivant sur ses droits d'auteur, il ne travaillait plus et vivait au-dessus de ses moyens.