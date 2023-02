Pierre Palmade placé en détention : pourquoi il n'a pas été envoyé directement en prison

Coup de tonnerre dans l'affaire Pierre Palmade : la cour d'appel de Paris a rendu sa décision ce lundi 27 février 2023 sur son placement en détention provisoire, conformément à ce que réclamait le Parquet, après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires en raison du grave accident qu'il a provoqué le 10 février. Des précisions sont désormais données sur les conditions de son statut. Pour l'heure, celui qui a fait un AVC samedi 25 février reste dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il a été pris en charge, a annoncé le parquet de Melun, en précisant qu'il est sous surveillance policière. Il a donc été placé "sous écrou" au Kremlin-Bicêtre par l'administration pénitentiaire.

En raison de son état de santé, le procureur de la République de Melun a ainsi décidé que Pierre Palmade (54 ans) est maintenu enfermé dans sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre, sous la surveillance des forces de l'ordre. Il n'est donc pas en prison car, si son pronostic vital n'est pas engagé à la suite de son AVC, l'attaque "n'est pas sans conséquence" sur son état de santé, selon BFMTV, c'est pourquoi il n'a pas été directement transféré dans un établissement pénitentiaire malgré le mandat de dépôt à son encontre. Il est dans les mêmes conditions que si il étit en prison, interdit de visites ( sauf son avocate), sans téléphone.

Suivant l'évolution de son état de santé, plusieurs hypothèses émergent sur la suite : les médecins pourront ainsi donner leur feu vert à son incarcération et il sera conduit en prison en détention classique, ou alors dans une unité hospitalière à la Pitié Salpêtrière ou à Villejuif (des secteurs surveillés au sein de l'hôpital classique), ou encore au sein de l'Établissement public de santé national de Fresnes, un hôpital au sein de la prison pour les pathologies les plus lourdes. Ses avocats ont ensuite la possibilité de contester la décision en déposant une demande de mise en liberté.

Deux raisons expliquent le placement en détention de Pierre Palmade

Pourquoi la cour d'appel de Paris a-t-elle demandé de placer Pierre Palmade en détention ? D'après RMC, c'est en raison du risque de réitération de conduite sous l'emprise de la cocaïne - peu probable... - et la nécessité de préserver les investigations en cours, c'est-à-dire éviter la déperdition des preuves et éviter les concertations avec des témoins dans le cadre de l'information judiciaire pour homicides et blessures involontaires.

Les victimes de la collision frontale causée par Pierre Palmade sont une femme, Mila, qui a perdu le bébé qu'elle portait - elle est actuellement sortie de l'hôpital -, son beau-frère et conducteur du véhicule ainsi que son fils de 6 ans. Ces deux derniers sont toujours hospitalisés dans un état grave. Une bonne nouvelle, selon BFMTV, le petit garçon Devrin a quitté l'hôpital hier et son papa Yakut est sorti du coma.

Une autre enquête sur la détention d'images pédopornographiques vise également l'artiste, après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme a été mis en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête.