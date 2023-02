Pierre Palmade, son pronostic vital engagé : images impressionnantes des voitures endommagées après l'accident

Pierre Palmade a été très grièvement blessé dans la soirée du vendredi 10 février 2023 en région parisienne, lors d'un accident de la route, et son pronostic vital était engagé, comme celui de trois autres personnes. Les faits ont eu lieu sur la D372, dans le sud du département de la Seine-et-Marne, entre Villiers-en-Bière et Perthes.

En début de soirée, le comédien et metteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de son véhicule sur cette route à proximité de la forêt de Fontainebleau, lorsque l'accident a eu lieu. "On a un accident principal avec le véhicule conduit par Pierre Palmade et le véhicule arrivant en face", avec à son bord une famille, a relaté le parquet de Melun, contacté par l'AFP, confirmant une information du JDD. En plus de cette collision, un troisième "véhicule arrive et va percuter le véhicule de la famille par l'arrière", a ajouté le parquet.

Des personnes en fuite ?

Pierre Palmade a été transporté par hélicoptère à l'hôpital (au Kremlin-Bicêtre selon BFMTV), de même qu'une femme enceinte et un homme qui se trouvaient dans le deuxième véhicule. Leur pronostic vital, et celui d'un enfant de 6 ans qui se trouvait aussi dans le deuxième véhicule et a été évacué par la route, sont engagés. Un homme de 80 ans, légèrement blessé, se trouvait dans le troisième véhicule.

Selon une source policière à l'AFP, deux témoins ont rapporté que deux passagers de la voiture de Pierre Palmade ont pris la fuite après la collision.

Une enquête, ouverte pour "blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois", a été confiée au commissariat de Melun Val-de-Seine, a précisé le parquet.

Face à l'ampleur de l'accident et à l'inquiétude autour de l'état de santé de Pierre Palmade et des autres blessés dont le pronostic vital est engagé, de nombreux journalistes se sont rendus sur le lieu du drame. L'un d'eux, travaillant pour le service police/justice de France 2 et France 3, a filmé les voitures impliquées dans l'accident, déplacées sur des dépanneuses. Les images sont impressionnantes...Il ne reste que la carcasse des véhicules. La préfecture de Seine-et-Marne a évoqué à l'AFP une collision avec "une forte cinétique".