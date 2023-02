Pierre Palmade : Coup de tonnerre dans l'affaire, l'humoriste va aller en prison

Une audience à huis-clos a eu lieu le 24 février dernier, en l'absence de l'humoriste, les médecins du comédien avaient émis un avis défavorable quant à sa présence à la Cour d'appel de Paris pour raisons médicales.

Selon Laurène Hanna, avocate pénaliste au barreau de Paris invitée sur BFMTV, le placement en détention provisoire peut être finalement décidé, celui-ci peut être différé si l'état de Pierre Palmade ne le permet pas. Un mandat de dépôt différé qui peut tout à fait être envisagé.

Une véritable tragédie

La collision provoquée par Pierre Palmade a fait trois blessés graves au sein d'une même famille : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans - tous deux toujours hospitalisés, le papa encore au service de réanimation - et sa belle-soeur de 27 ans, enceinte, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Cette dernière a quitté l'hôpital il y a quelques jours. Par ailleurs, l'artiste est aussi dans le viseur de la justice en raison d'une enquête sur la détention d'images pédopornographiques, ouverte après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme a été mis en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête.