Accident de Pierre Palmade : Son domicile perquisitionné, premières images de l'humoriste

L'affaire Palmade se poursuit de jour en jour. De nouvelles informations sont découvertes au fur et à mesure par les enquêteurs, au sujet du terrible accident provoqué par Pierre Palmade . Depuis le drame survenu vendredi 10 février, l'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées, sous usage de stupéfiants en récidive légale. Il a échappé à la détention provisoire et c'est une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans son service d'addictologie sous bracelet électronique, qui a été décidée par le juge des libertés et de la détention. Une mesure d'une durée fixée à 6 mois, comme révélé par BFMTV samedi 18 février. Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision et la chambre de l'instruction devrait se prononcer dans les prochains jours sur l'opportunité ou non d'une détention provisoire. Ce dimanche 19 février, sur France 2 lors du 20h Week-end de Laurent Delahousse, on a pu voir les premières images de l'humoriste. À la sortie du tribunal de Melun, il apparaît capuché et masqué.

Nouvelle information ce dimanche 19 février : le chauffeur de taxi qui a ramené les deux amis de l'humoriste, Sambou G. et Mohcine E. de chez lui à Paris, a été retrouvé, et a témoigné ce dimanche 19 février à l'antenne de BFMTV.

Le chauffeur des du véhicule de Pierre Palmade témoigne, les passagers dans le viseur de la justice

Les deux passagers, à bord du véhicule de Pierre Palmade – qui est aussi visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques –, sont dans le viseur de la police. Ce vendredi 10 février, alors que l'artiste a enchaîné plusieurs jours de fête et de prises de stupéfiants, il prend la route, défiant toute prudence, pour se rendre au supermarché du coin. Dans son véhicule, deux hommes, passagers, qui assistent au terrible accident qui se produit quelques minutes plus tard lorsque l'humoriste sort de sa voie et percute la voiture qui arrive en face, blessant très gravement trois personnes dont un enfant et une femme enceinte de plus de six mois, qui a perdu son bébé. Ses deux amis, eux, ont été laissés libres, la justice estimant ne pas avoir assez d'éléments pour les mettre en examen, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté.

Ce dimanche 19 février, BFMTV a divulgué de nouvelles informations les concernant Sambou G. et Mohcine E. Ils ont retrouvé le chauffeur de taxi qui les a ramenés de chez Pierre Palmade à Paris. Placés sous le statut de témoin assisté, ils sont repartis à pied une fois s'être assurés que les secours étaient arrivés sur les lieux de l'accident. Dans le véhicule au moment du choc, Mohcine E. - d'origine marocaine, il est en situation irrégulière - dormait, il a été réveillé par le choc. Il a été très légèrement blessé. Quand à Sambou G. - qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants le 2 février 2023 – il était assis à l'avant, et a lui aussi été légèrement blessé. C'est sur BFMTV que le chauffeur de taxi qui les a ramenés a témoigné.

Une autre information pour "usage et trafic de stupéfiants" est également ouverte et confiée aux gendarmes. Les deux passagers vont donc être rapidement entendus sur ce volet différent, ainsi que Pierre Palmade, lui-même objet d'une enquête pour détention d'images pédopronographiques ouverte samedi 18 février.