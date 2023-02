"L'enfant est très somnolent", "Pierre Palmade était complètement hagard" : Un pompier présent raconte l'accident

L'enfant est très somnolant.

Le discours rapporté de la femme passagère fait froid dans le dos. Elle se trouvait à l'arrière de la voiture qui a percuté frontalement la voiture de Pierre Palmade. "Elle discute et elle nous dit qu'elle a très mal au ventre. L'enfant est très somnolant. On a énormément de mal à discuter avec lui", explique le pompier qui a été marqué par la vision de ce choc "aussi sévère". Le beau-frère de la passagère, conducteur et père du petit garçon, a été le plus touché et a subi plusieurs opérations, dont une opération du coeur, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Une troisième voiture est impliquée dans l'accident, conduite par un octogénaire, aujourd'hui sain et sauf.

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de drogue. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour "usage et acquisition de stupéfiants" après avoir été faussement accusé de viol.

Intervention du ministère de l'Intérieur

Les autorités sont actuellement à la recherche des deux autres passagers de la voiture de Pierre Palmade qui se seraient enfuis. Le domicile du comédien a été perquisitionné et les deux individus pourraient s'y être rendus pour "avoir fait le ménage". Il pourrait s'agir de deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années, des escort boys que fréquentaient l'artiste. Le ministère de l'Intérieur appelle les deux témoins à "se rendre". "Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve" est "important" pour la manifestation de la vérité, insiste ce lundi matin la porte-parole Camille Chaize, sur franceinfo.