Accident de Pierre Palmade : les jours du garçon toujours en danger, "la tête du petit a tapé la vitre"

On en sait enfin plus sur l'état du papa et du petit garçon. Vendredi 10 février, Pierre Palmade a été à l'origine d'un terrible accident de voiture survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Il a percuté de face une voiture avec à bord une maman de 27 ans, enceinte - qui a perdu son bébé - un enfant de 6 ans et son papa. Une troisième voiture a été impliquée dans la collision mais le conducteur octogénaire va bien.

Dimanche 12 février, dans l'après-midi, BFMTV a donné des nouvelles des accidentés. Comme on le savait, Pierre Palmade, positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame, est toujours en réanimation mais ses jours ne sont plus en danger. La maman aussi n'est plus en danger et doit faire face à présent à la mort du bébé qu'elle portait. Dans cette même voiture se trouvait le frère de la femme, un quadragénaire dont le pronostic vital était engagé. Nous apprenons à présent qu'il a subi une opération du coeur qui s'est bien passé et doit être à présent opéré du bras. Son pronostic vital n'est plus engagé.

Les jours de l'enfant sont en danger

L'enfant, lui, ne va pas bien. Comme indiqué par le cousin de son papa, Ylmaz Yakut, "l'accident est très grave, la tête du petit a tapé la vitre". Ses jours sont en danger.

Une enquête est actuellement en cours pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois". Et ce dimanche, une perquisition est en cours dans le village de Cély-en-Bière en Seine-et-Marne, là où se trouve la maison de Pierre Palmade. Policiers et gendarmes, sont accompagnés d'un chien des stups. De leur côté, les passagers de Pierre Palmade, qui sont toujours recherchés n'ont pas été retrouvés. "Je n'ai vu personne sortir de la voiture de Pierre Palmade. Mais il y avait un homme d'environ 30 ans à l'arrière de son véhicule. Il n'est sorti qu'après. On voyait qu'il était en état de choc lui aussi, parce qu'il est tombé dans le fossé. Il y avait aussi un black à côté de moi, qui n'avait pas l'air choqué. Il tentait d'appeler les secours et il courait dans tous les sens à la recherche de l'enfant qu'on cherchait dans le champ. Après, quand les pompiers et les policiers sont arrivés, je n'ai plus revu ces deux hommes", a déclaré hier au Parisien un témoin qui est venu porter secours aux victimes.