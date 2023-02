Pierre Palmade positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment de l'accident

Par Sandra Ratesson Chef de rubrique médias A bientôt 38 ans, Sandra Ratesson en a vu défiler des émissions de télévision, des animateurs et des candidats de télé-réalité. Membre de la génération Club Dorothée, elle a vu l’apparition mais aussi l’extinction de nombreux programmes. La scène du rapprochement physique entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine de Loft Story, elle l’a vu en direct grâce à un abonnement ADSL d’époque.

L'affaire prend une triste tournure. Pierre Palmade, qui est à l'origine d'un terrible accident, était apparemment positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution comme on vient de l'apprendre. Les résultats d'analyses viennent de tomber alors qu'une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte par le parquet.

Les mauvaises nouvelles se multiplient pour Pierre Palmade qui est au coeur d'un terrible accident. Alors que le bébé de la femme enceinte est mort, voilà que les premiers éléments de l'enquête viennent de tomber. L'humoriste était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame. C'est Le Parisien qui vient de publier l'information : "On vient d'apprendre de source policière que les résultats d'analyses de l'humoriste sont positifs à la cocaïne et aux médicaments de substitution. En revanche, le test d'alcoolémie est négatif", a-t-il été précisé. C'est vendredi 10 février qu'a eu lieu le terrible accident de voiture survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger mais le bébé de la femme enceinte est mort. "La conductrice, grièvement blessée dans l'accident, a perdu le bébé qu'elle portait", a indiqué samedi après-midi dans un communiqué Jean-Michel Bourles, le procureur de la République de Melun. Selon Le Parisien, "la maman était enceinte de plus six mois. Le parquet a considéré que le foetus était viable, ce qui explique le nouveau chef d'enquête. Un médecin devra désormais déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou pas [poumons ouverts]". De tristes détails. Une enquête pour "homicide et blessures involontaires" Une enquête est donc désormais ouverte pour 'homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois'". L'accident est survenu vers 19h lorsque Pierre Palmade a dévié de sa trajectoire de façon importante. Le parquet de Melun a indiqué que son véhicule est venu "percuter de face" une autre voiture "circulant en sens inverse" avec une famille à bord - une femme enceinte, un enfant de 6 ans et le frère de la conductrice. Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, "dans le cadre d'un sur-accident". Les voitures ne ressemblent plus qu'à des épaves. Selon une source policière, des témoins ont aussi déclaré que deux passagers, âgés d'une vingtaine d'années, auraient été vus en train de quitter la voiture de Pierre Palmade, prenant la fuite après l'accident.