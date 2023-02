Accident de Pierre Palmade : ses jours ne sont plus en danger, des images terribles dévoilées, des passagers toujours en fuite

Du sang sur un siège, des voitures qui ne sont plus que de la tole froissée... Les images dévoilées par le journal du matin de France 2 sur l'accident de voiture de Pierre Palmade font froid dans le dos et sont à peine regardables. Depuis hier soir, des images sur ce terrible événement tournaient déjà mais les journalistes sont désormais au plus près de la tragédie.

Pierre Palmade a été très grièvement blessé en région parisienne dans le sud du département de la Seine-et-Marne, entre Villiers-en-Bière et Perthes. Il était environ 19h et l'homme de 54 ans ne se trouvait pas très loin de chez lui. "On a un accident principal avec le véhicule conduit par Pierre Palmade et le véhicule arrivant en face, avec à son bord une famille" - une femme enceinte, un enfant de 6 ans et le frère de la conductrice -, a relaté le parquet de Melun. Puis un troisième "véhicule arrive et va percuter le véhicule de la famille par l'arrière". Selon BFM TV, Pierre Palmade aurait dévié de sa route et percuté la voiture de la famille qui venait en face.

Trois hélicoptères, de la Sécurité civile, du Samu et de la gendarmerie nationale, ont été appelés pour évacuer les victimes. Pierre Palmade a été dirigé vers l'hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), la femme enceinte vers Beaujon à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et l'enfant - qui aurait été éjecté de la voiture - vers Necker à Paris, comme le rapportent nos confrères du Parisien. Le conducteur de la troisième voiture a, pour sa part, été évacué par la route vers le groupe hospitalier du Sud Île-de-France à Melun.

Alors que toute la nuit, des sources disaient que l'humoriste était dans un état d'urgence absolue, ses jours ne sont désormais plus en danger comme l'a fait savoir sa famille via un communiqué à l'AFP : "Pierre Palmade a été admis dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Ses proches pensent aux personnes touchées pendant cet accident et attendent des nouvelles rassurantes."

Une enquête ouverte sur les deux passagers en fuite

Selon une source policière, des témoins ont aussi déclaré que deux passagers, âgés d'une vingtaine d'années, auraient été vus en train de quitter la voiture de Pierre Palmade, prenant la fuite après l'accident. Selon le journal de France 2, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Melun.

Pour le moment, l'entourage de Pierre Palmade ne fera pas d'autre déclaration.